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三星折叠屏手机 Galaxy Fold / Flip 5 国行价格曝光，12999/7499 元起

2023/7/24 8:55:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 软媒新友1933769华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 24 日消息，三星 Galaxy Z Fold 5 以及 Flip 5 系列折叠屏机型将于 7 月 26 日 19:00 举行的三星 Galaxy Unpacked 全球新品发布会上正式登场。

数码博主、三星手机经销商 @刹那数码 爆料称，三星 Galaxy Z Fold 5 国行定价 12999 元（12+512GB）起，而 Z Flip 5 为 7499 元（8+256GB）起。

根据之前的爆料，三星 Galaxy Z Fold 5 机型此前爆料配置信息如下：

  • 7.6 英寸 2176x1812 分辨率内屏

  • 6.2 英寸 2316x904 分辨率外屏，均为 Super AMOLED 屏，刷新率均为 120Hz

  • 高通骁龙 8 Gen 2  For Galaxy 移动平台，核心主频为 3.36GHz

  • 12GB RAM + 256GB / 512GB /1TB ROM 存储

  • 后摄： 5000 万像素的主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头

  • 前摄：1000 万像素摄像头 + 400 万像素摄像头

  • 4400mAh 容量电池，支持最高 25W 快速充电、无线快充

  • 支持 GPS、5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、NFC

  • USB 3.2 Type-C 接口

  • IPX7 防水

  • 内置 Samsung DeX 和 Samsung Pay

  • 预装基于 Android 13 的 One UI 5.1 操作系统

IT之家在此附上三星 Galaxy Z Flip 5 爆料规格信息如下：

  • 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏

  • 3.4 英寸外屏

  • 配备高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

  • 1200 万像素主摄，支持光学防抖；1200 万像素超广角

  • 机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

  • 电池容量 3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

  • 8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

  • 基于安卓 13 系统

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关键词：三星 Galaxy Z Fold 5

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