三星折叠屏手机 Galaxy Fold / Flip 5 国行价格曝光，12999/7499 元起

IT之家 7 月 24 日消息，三星 Galaxy Z Fold 5 以及 Flip 5 系列折叠屏机型将于 7 月 26 日 19:00 举行的三星 Galaxy Unpacked 全球新品发布会上正式登场。

数码博主、三星手机经销商 @刹那数码 爆料称，三星 Galaxy Z Fold 5 国行定价 12999 元（12+512GB）起，而 Z Flip 5 为 7499 元（8+256GB）起。

根据之前的爆料，三星 Galaxy Z Fold 5 机型此前爆料配置信息如下：

7.6 英寸 2176x1812 分辨率内屏

6.2 英寸 2316x904 分辨率外屏，均为 Super AMOLED 屏，刷新率均为 120Hz

高通骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 移动平台，核心主频为 3.36GHz

12GB RAM + 256GB / 512GB /1TB ROM 存储

后摄： 5000 万像素的主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头

前摄：1000 万像素摄像头 + 400 万像素摄像头

4400mAh 容量电池，支持最高 25W 快速充电、无线快充

支持 GPS、5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、NFC

USB 3.2 Type-C 接口

IPX7 防水

内置 Samsung DeX 和 Samsung Pay

预装基于 Android 13 的 One UI 5.1 操作系统

IT之家在此附上三星 Galaxy Z Flip 5 爆料规格信息如下：

6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏

3.4 英寸外屏

配备高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

1200 万像素主摄，支持光学防抖；1200 万像素超广角

机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

电池容量 3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

基于安卓 13 系统

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