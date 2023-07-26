新款问界 M5 标准版车型正式售价公布，24.98 万元起售

IT之家 7 月 26 日消息，7 月 25 日，问界汽车公布了新款问界 M5 标准版车型的官方售价及权益。

问界 M5 后驱标准版 24.98 万元

问界 M5 四驱标准版 26.98 万元

此外，即日起至 2023 年 7 月 31 日，用户还可享受 10000 元选装基金的首销权益，可通过华为商城、华为体验店、我的华为 App 以及 AITO 官网、AITO 用户中心、AITO App 进行预约预定。

IT之家此前报道，新款问界 M5 标准版已于本月初开启预售，两种版本车型的与售价分别为 25.98 万元和 27.98 万元。

据 AITO 官方介绍，除了外观内饰设计的全面优化外，HUAWEI MagLink 魔吸车载接口等新功能也正式上车。

外观方面，新款问界 M5 标准版最大的变化在于前后灯组的设计。前灯组采用了双透镜结构，增加了灯组的照射范围和亮度，同时也提升了前脸的视觉效果。尾灯组则继续采用了贯穿式 LED 灯带，车尾中央位置的“AITO”字样的品牌 Logo 也融入了 LED 发光单元，增强了新车的辨识度和夜间视觉效果。

此外，新车还换装了全新样式的 20 英寸轮辋，并配备了红色制动卡钳，突出了车侧的运动气息。

内饰方面，新款问界 M5 标准版对挡把周边区域进行了重新设计，增加了双杯架，并搭载了两个最大充电功率为 40 瓦的手机无线充电面板。同时，新车还对座椅进行了升级，使用了高回弹海绵作为填充物，并将厚度增加了 1 厘米，使得座椅更加舒适。

智能领域方面，新款问界 M5 标准版搭载了 HUAWEI MagLink 魔吸车载接口，能够实现智能座舱系统与后排乘客设备的无缝连接，为后排乘客提供更多的娱乐和信息服务。此外，魔吸车载接口不仅可以实现无感设备认证，还可以为设备提供 27 瓦的充电功率。

动力方面，新款问界 M5 标准版依然采用由 AITO 与 HUAWEI 联合研发的智能增程系统，该系统由一个纯电动驱动系统和一个增程发电机组成。据官方数据显示，在满油满电状态下，新车基于 CLTC 测试标准测得的综合续航能够达到 1455 公里，其中纯电续航里程能够达到 260 公里。另外，新车所搭载的智能增程系统还具有较低的油耗水平，其官方综合油耗数据为 4.87 升 / 100 公里。

智能驾驶方面，标准版智驾硬件和智驾版相比去掉了激光雷达，摄像头从 11 个减到 5 个，不支持高速和城市 NCA，但支持 AEB、车道保持、自适应巡航和遥控泊车。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。