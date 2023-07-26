微软考虑为必应聊天资深用户推出专家模式：UI 更复杂、功能更丰富

IT之家 7 月 26 日消息，微软广告和网络服务首席执行官米哈伊尔・帕拉欣（Mikhail Parakhin）近日和网友互动的时候，表示考虑为必应聊天（Bing Chat）的专业用户，开发专家模式。

帕拉欣表示考虑会必应聊天设计更复杂的界面，提供更丰富的功能，只是目前尚不清楚具体会带来哪些 UI 调整和功能。

必应聊天目前面临谷歌 Bard、OpenAI ChatGPT 等诸多竞争对手，通过引入专家模式可以更好地提升竞争力。

IT之家此前报道，微软确认 bing.com 的 AI 将保持现有的免费状态，最近关于必应聊天企业版的公告不会影响当前的 AI 体验。

用户还可以通过 Edge 浏览器和 Windows Copilot 等方式免费使用必应 AI。微软将很快把必应聊天扩展到更多产品中，并且不会向用户收取使用 AI 的费用。

必应使用了由微软和 OpenAI 训练的“大型语言模型”，这些模型是神经网络，已经在大量数据上进行了训练，比如书籍、研究论文等。此外，必应还在其搜索结果上进行了训练，这使得 AI 能够搜索网络、爬取数据、思考和回答用户的问题。

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