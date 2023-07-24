微软 Win11 的 Bing AI 为 Chrome 推出原生深色模式，接下来将支持 Safari 浏览器

IT之家 7 月 24 日消息，微软已经开始在谷歌 Chrome 和苹果 Safari 浏览器上推出 Bing Chat，并且还在针对原生深色主题进行测试。

微软表示，由 ChatGPT-4 提供支持的 Bing AI 是目前最先进、最适合消费者的语言模型之一。

自 2 月底以来，它已向 Microsoft Edge 用户开放，微软现已开始向所有浏览器推出 Bing AI 支持，包括 Chrome 和 Safari。

WindowsLatest 测试发现，用户已经可以在具有原生黑暗模式支持的 Chrome 中访问 Bing AI，其原本的白色背景切换为黑色色调，与微软 Edge 新的深色主题相匹配。

值得注意的是，此次针对 Bing AI 和 Google Chrome 的深色模式并未广泛推出，目前只有少数用户能够使用。

一位微软消息人士向 Windows Latest 证实，“Bing AI 将在未来几天或几周内登陆 Chrome 和 Safari，供所有人使用”。

IT之家查询获悉，微软高管曾于今年 6 月宣布，将会向 Chrome 等非 Edge 浏览器开放必应聊天（Bing Chat）访问，但之后就几乎没再提及相关信息。

如果你暂未拥有测试资格，就算打开 Bing 主页也无法进入新版必应聊天界面，会显示：“聊天模式只向符合条件的必应用户开放”。

此外，还有用户反馈虽然提示语中可以在 Chrome 中使用必应聊天，但是实际情况依然无法运行。

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