改来改去：马斯克宣布微调推特新“X”徽标，但随后又官宣撤回

IT之家 7 月 26 日消息，据 The Verge 报道，马斯克日前用 "X" 徽标取代了推特的 "蓝鸟" 标，但马斯克表示“因为辨识度不佳，他将更改这一‘X 徽标’的设计”。

昨日下午，推特上线了线条更粗的新版 X 徽标，但随后马斯克却又发推表示自己不喜欢线条更粗的徽标，因此将撤销这一改动。

▲ 图源 The Verge

IT之家经过查询得知，推特此前的“X”徽标是马斯克本月 23 日从推特用户 Sawyer Merritt 处顺手拿的，昙花一现的粗体徽标也依然出自该用户之手，不过马斯克对这一更粗的徽标并不满意。

▲ 图源 DogeDesigner 发布的 X's

据悉，马斯克在推特上表示：“我不喜欢粗一点的线条，所以之后推特的徽标还要继续更改，最终徽标将随着时间的推移而逐步演变”。

当下推特的“X”徽标类似 Monotype 的 Special Alphabets 4 字体，同时也类似于一个 Unicode 字符。

马斯克此前曾表示，当下推特的“X”徽标将作为一个 "临时" 设计，目前还不清楚马斯克将在何时确定最终设计，考虑到本次推特更名事件相当仓促、混乱且充满马斯克本人的随意性，因此整件事情都有可能只是马斯克的炒作行为，但具体情况如何，还有待时间观察。

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