2023 款哪吒 S 车型推送 V1.5.2 系统更新：新增巡航辅助等多项智能驾驶功能

IT之家 7 月 26 日消息，据IT之家网友反馈，2023 款哪吒 S 车型现已推送 V1.5.2 版本系统更新，新增巡航辅助、融合自动泊车辅助等多项智能驾驶功能。

IT之家附主要更新内容：

新增智驾行车功能：巡航辅助（PILOT）[含交通拥堵辅助 TJA、智能巡航辅助 ICA、高速变道辅助 HWA] 、融合自动泊车辅助（FAPA）、低速动态物体识别（MOD）、原路返回辅助（TBA）、车道偏离辅助（LKA）；

新增副驾屏蓝牙耳机功能；

新增微信、大众点评、美团、哪吒 App 的位置发送至车机导航的功能；

优化转向和窄道时调用全景影像的视角；

优化空调制冷效果；

优化车控指令、副驾多模可见即可说等语音功能；

优化导航的面板布局和导航音色；

优化手动调节出风口、副驾息屏等需下电记忆的设置；

优化宠物模式的功能体验。

▲ 图源哪吒官网

值得一提的是，2024 款哪吒 S 汽车于 7 月 20 日正式上市，共推出 6 款车型，包括纯电及增程两种动力，售价区间为 15.98 万-26.98 万元，起售价较 2023 款低了 3 万元。2023 款哪吒 S 汽车仅提供两款车型可选，售价为 18.98-19.98 万元。

对此，哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇曾发文称，2024 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。对老用户，我们会尽最大努力，做出力所能及的补偿。晚一点会发布的。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。