华盛顿大学研发苹果 Apple Watch Ultra 等潜水表用 App，利用声学信号让潜水员互相追踪

IT之家 7 月 26 日消息，曾经体验过下河游泳的IT之家小伙伴们可能会有所了解，开阔水域的水质通常较为浑浊，在其中游泳、潜水时，并不能像游泳池一样能够清晰看到外界环境，因此在这种情况中，潜水员难以随时掌握同伴的位置。

据外媒 Dive Magazine 报道，华盛顿大学相关研究团队日前开发出一款潜水表 App，专门为潜水员掌握同伴位置而设计，该 App 兼容苹果 Apple Watch Ultra 等“潜水定位手表”，利用手表发出 / 接收到的声学信号来判定其他同伴的位置。

▲ 图源 研究团队博客

据悉，潜水员只要打开手表上的 App，手表就会开始使用扬声器和麦克风发送 / 接收相关声学信号，领队的手表将在固定的时间间隔内发出声音询问信号，其他潜水员的手表在接收到这些信号后，回传带有时间戳的响应信号，从而进行定位。

由于该 App 采用“三角定位法”（通过分析手表之间接收到的信号，确定潜水员之间的距离及横纵方向），因此若需要确定他人位置，需要至少三名用户，其中一人担任潜水领队，且三人之间的距离不超过 98 英尺（注：30 米）。

到目前为止，这项技术已经在湖泊和游泳池中进行了测试，能够估计出潜水员在大约 5 英尺（1.5 米）范围内的位置。该 App 目前只是作为测试用途，并没有在应用市场上架，即使团队计划上架，也要经过相关医疗部门漫长的审核过程，不过目前相关源码已经发布在研究团队的博客中，感兴趣的小伙伴们可以进行了解。

团队成员 Justin Chan 表示：“该 App 体现的技术相当有用，潜水领队能够更好地检测其他同伴的位置，并使用更简单的方式发出警报，来提升潜水时的体验，同时能够最大程度避免产生悲剧事件。”

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