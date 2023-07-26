因前置摄像头未对准，特斯拉在美召回 1337 辆 Model Y / S / X

IT之家 7 月 26 日消息，根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布的召回通知，特斯拉正在召回某些 Model S、Model X 和 Model Y 车型。

据称，这些受影响车型前置摄像头的俯仰角度可能未按照规格对齐，这可能导致主动安全功能无法启用。

简单来说，特斯拉采用纯视觉方案，摄像头若未能按标准对齐则会影响自动刹车、碰撞警告和车道保持等辅助驾驶功能，但司机又无法察觉这些涉及安全领域的功能是否可用，因为汽车不会发出任何警告。因此，这可能导致车主过度依赖不可用功能，从而增加发生车祸的风险。

根据 NHTSA 报告，此次总共有 1337 辆汽车可能受到影响，其中 80% 的车辆可能存在缺陷。目前来看，国产车型应该不受该问题影响，但IT之家也将对此保持关注。

据悉，此次召回车型包括 2023 年 1 月 24 日至 7 月 10 日之间生产的特斯拉 Model S、2023 年 1 月 17 日至 7 月 20 日之间生产的 Model X，以及 2023 年 4 月 27 日至 7 月 13 日之间的 Model Y 车型。

据称，特斯拉已确认了 83 项保修索赔和 2 份现场报告可能与此次召回中描述的问题有关，但目前并未看到任何可能与此问题相关的事故、受伤或死亡。

为了解决这个问题，特斯拉将免费为受影响车辆检查前置摄像头，并在必要时将其调整到标准范围内。

根据 iSeeCars 最近发布的一份研究报告，特斯拉被认定为美国最常召回的汽车品牌，Model S、Model 3、Model X 和 Model Y 占据了被召回车型的前五名中的四席。

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