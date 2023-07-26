消息称捷豹有望年内推出旗舰四门 GT 纯电轿跑，预计售价达 12.5 万美元

IT之家 7 月 26 日消息，据外媒 Carscoops 报道，捷豹预计将在年内推出其四门纯电旗舰 GT 轿跑车，该车售价预计将达到 12.5 万美元（IT之家注：约 89.44 万元人民币），发布后还将引入国内市场，同级主要竞争对手涵盖了保时捷 Taycan 以及路特斯即将推出的 Envya 等车型。

捷豹路虎首席执行官 Adrian Mardell 表示：“捷豹在 20 世纪 90 年代凭借更高的定位，在北美市场取得了成功，因此这款新纯电 GT 轿车将定位分明”。

▲ 图源 Carscoops

此外，据外媒表示，捷豹目前正在转变定位，将推出一系列定位高端的车型，来吸引潜在的富裕消费者，逐渐淡出性价比市场，避免与其他新兴纯电车企展开价格战。

▲ 图源 Carscoops

IT之家从此前曝光的信息中发现，新车的头部采用了造型较为狭长的 LED 头灯组，大尺寸熏黑格栅这一经典设计得到保留。

▲ 图源 Carscoops

车尾部分则采用了当下流行的贯穿式 LED 尾灯组，溜背式造型设计也进一步提升了车型辨识度，据悉，在捷豹全新 JEA 平台的支持下，该车最大续航里程预计可达 700 公里。

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