日产聆风上市 12 年后，全系电动汽车销量终于突破 100 万辆

IT之家 7 月 26 日消息，自日产聆风（Leaf）车型于 2010 年 12 月进入市场以来，日产就一直在电动汽车领域进行发展。至今，日产方才宣布其全球纯电动汽车销量突破 100 万辆的里程碑。

值得一提的是，自日产推出这款车型以来，全球电动汽车行业已经发生了翻天覆地的变化。

▲ 2024 款日产聆风

虽然聆风曾是最畅销的电动汽车，但随着特斯拉、比亚迪等其他车的崛起，这款车型目前在新能源汽车领域已经远远不够看，而且近年来销量更是严重下滑。因此，日产汽车推出了第二款全球电动车型 —— 日产艾睿雅（Ariya）。

据介绍，日产 Ariya 今年上半年在美国的销量已经超过了聆风，其续航为 304 英里（IT之家备注：约 489.24 公里），43190 美元（当前约 30.8 万元人民币）起，中国车型最低 19.99 万元。

▲ 日产 Ariya 电动 SUV

为了进一步提高销量并促进电动汽车在美国的普及，日产前段时间还宣布与特斯拉达成合作并将采用 NACS 连接器。这使得日产电动汽车车主可以使用特斯拉超级充电网络。

此外，日产还计划扩大其电动汽车产品线，并计划到 2030 年推出总共 19 款新的电动车型。

除了扩大其电动汽车产品线外，日产还计划到 2028 年开发内部固态电池，其能量密度预计预计可达现有锂离子电池的两倍，从而有助于未来日产电动汽车的续航增长。

▲ 日产 Sakura mini EV

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