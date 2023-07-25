两部门：坚决遏制新能源汽车安全事故发生，企业是第一责任人

IT之家 7 月 25 日消息，IT之家从工信部网站获悉，近期，工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。

会议指出，我国新能源汽车产业已进入规模化快速发展新阶段，新能源汽车安全的内涵和外延都在不断变化和拓展。安全是产业发展的命门，行业企业必须高度重视、常抓不懈。

会议强调，生产企业是产品质量安全的第一责任人，要在产品研发设计、生产制造、测试验证、运行监测、使用维保等全链条做好风险防范，切实履行产品质量事故报告和缺陷召回等法定义务，不断提升产品安全水平，坚决遏制新能源汽车安全事故发生。

下一步，两部门表示，将加强工作协同，加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发，强化车辆运行安全监测体系，组织开展安全隐患排查和缺陷调查，严肃查处违规行为，营造良好的产业发展氛围，推动行业整体安全水平稳步提升。

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