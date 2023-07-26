LG Display 宣布连续五个季度亏损，预计四季度将扭亏为盈

IT之家 7 月 26 日消息，LG Display 今日公布二季度（4-6 月）财报，二季度营业亏损为 8810 亿韩元（IT之家备注：当前约 49.34 亿元人民币），而去年同期则亏损 4880 亿韩元（当前约 27.33 亿元人民币），这已经是该公司连续第五个季度亏损。该公司二季度营收则为 4.7 万亿韩元（当前约 263.2 亿元人民币），较上年同期下降 15%。

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对于亏损原因，LG Display 表示，主要是由于移动显示面板的季节性需求疲软，加上其关键市场欧洲的高端电视需求持续萎靡。

此前 16 位分析师曾预计 LG Display 二季度亏损将从一季度的 1.1 万亿韩元（当前约 61.6 亿元人民币）下降至 8890 亿韩元（当前约 49.78 亿元人民币），此次 LG 公布的业绩符合分析师预期。

不过，LG Display 首席财务官 Sung-hyun Kim 在一份声明中表示，由于今年上半年显示面板库存下降，预计下半年“面板需求将上升”。LG Display 还预计今年最后一个季度将恢复盈利。

分析师认为，苹果今年下半年将推出新的 iPhone 智能手机，届时 LG Display 对苹果的移动面板销售将有所增加，从而带动 LG Display 的业绩回暖。不过，分析师表示，LG Display 虽然将开始向三星电子供应高端电视面板，但最初的供应量不太可能对该公司三季度的财务状况产生重大影响。

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