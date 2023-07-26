TrendForce：二季度高刷新率液晶显示器面板出货量激增，京东方居首

IT之家 7 月 26 日消息，据 TrendForce 集邦咨询研究显示，2023 年第二季高刷新率面板（100Hz（含）以上）出货量激增，季成长幅度高达 62%，出货量高达 960 万台。主要受惠于中国 618 渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局 100Hz 产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发 100Hz 新品欲抢占高刷新率面板市场。

▲ 图源 集邦咨询官微

IT之家从 TrendForce 集邦咨询获悉，以第二季面板厂高刷新率面板出货市占率来看，京东方（BOE）以 28% 市占率拿下第一名，主要是京东方抓住高刷新率市场增长势头，并提前布局轻电竞概念，搭上 100Hz 新产品趋势，实现第二季度高刷新率面板出货第一。

华星光电（CSOT）则以 26% 市占率紧追其后，由于中国市场高刷新率面板需求热络，加上第二季除了 VA 高刷新率产品外，IPS 高刷新率产品也放量所带动。

第三名则为多元并完整布局高刷新率产品线的友达（AUO），市占率 20%，友达第二季市占率略少于京东方及华星光电主因是着墨较多在 144Hz 以上产品，故 100Hz 高刷新率面板出货量相对较少。

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