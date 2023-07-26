腾讯科技深圳公司新增房地产业务，内部人士：内部园区项目需要

IT之家 7 月 26 日消息，腾讯科技（深圳）有限公司发生工商变更，经营范围中，许可经营项目新增房地产开发经营，一般经营项目新增非居住房地产租赁。

据财联社报道，对此，腾讯内部人士介绍称，此次腾讯申请补充房地产开发及租赁的经营范围，并非为了开展普遍意义上的地产类业务，而是为了满足正在建设的新园区 —— 大铲湾项目开发过程中的业务需求。大铲湾项目以腾讯自用产业园区为核心，同时也会设立一些诸如办公物业、会议中心、商业等公共配套设施，这些附属设施的开发和运营涉及到对外经营，因此需依照法规补充相关资质。

据悉，该公司成立于 2000 年 2 月，注册资本 200 万美元，法定代表人、董事长、总经理为马化腾。股东信息显示，该公司由注册于香港的中霸集团有限公司全资持股。公开资料显示，中霸集团有限公司由腾讯控股有限公司全资持股。

IT之家注意到，日前发布的 2023 年《财富》中国 500 强排行榜显示，腾讯的净利润比去年下降了 19%，但仍以超过 279 亿美元的净利润排在利润榜第 6 位。

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