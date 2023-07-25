腾讯《街头篮球》手游国服今日停运，游戏服务器 11 点关闭

IT之家 7 月 25 日消息，《街头篮球》手游是由端游开发商 JOYCITY 公司授权、北京掌趣科技股份有限公司开发、腾讯游戏运营的一款 3v3 公平竞技休闲体育手游，于 2017 年 1 月日正式公开测试。

根据官方公告，由于业务发展上的调整，腾讯将于 2023 年 7 月 25 日 11:00 正式停止《街头篮球》手游在中国大陆地区的运营。

停运安排为，2023 年 7 月 25 日 11:00，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，用户无法登录游戏；7 月 26 日 11:00，正式关闭游戏官网；8 月 2 日 11:00，专属客服关闭。

补偿方面，腾讯表示在 2023 年 5 月 22 日 11 点前购买过《街头篮球》手游产品并且账户里有代币留存的用户可在补偿活动进行期间根据自己的账号余额领取《全民大灌篮》、《fifa 足球世界》和《全民冠军足球》游戏的相关礼包。

补偿方案：

2023 年 5 月 22 日 11 点前购买过《街头篮球》手游产品并且账户里有代币留存的用户，可在补偿活动进行期间，进入补偿页面根据自己的账号余额，领取《全民大灌篮》、《fifa 足球世界》和《全民冠军足球》游戏的相关礼包。领取规则如下：

1. 余额大于 0，小于等于 100，领取一个价值 10 元的礼包（即 a 档礼包）；

2. 余额大于 100，小于等于 1000，领取一个价值 100 元的礼包（即 b 档礼包）；

3. 余额大于 1000，小于等于 5000，领取一个价值 500 元的礼包（即 c 档礼包）；

4. 余额大于 5000，领取的 c 档礼包个数 = 账户余额除以 5000 后的数字进位取整，即小数点进位 + 1；例如，用户账户余额为 6000，则他可以领取的礼包为 2 个（1.2 升级为 2）价值 500 元的礼包。

IT之家注：若用户的微信账号或者 QQ 账号，在 IOS 平台或者安卓平台拥有多个分区角色且对应角色账号都有余额留存，系统将根据微信账号或者 QQ 账号下的所有角色账号余额累计进行判断。

官方表示，除法律法规有特殊规定或腾讯与您签署的协议另有约定外，将依据《个人信息保护法》在游戏服务器关闭后对您的账号数据及角色资料等信息进行删除。

值得一提的是，一旦您参与补偿活动即视为对补偿 / 替换方案的认可。该补偿活动所涉及的礼包 / 点券 / 抽奖同时也将作为对用户游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换，若用户未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿 / 替换的权利。

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