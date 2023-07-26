蔚来沈斐：针对新疆地区充电站策略再调整，重新分配蔚来车主专属充电时段

IT之家 7 月 26 日消息，蔚来能源高级副总裁沈斐 7 月 26 日凌晨在微博上表示，经过考虑充电效率后，再次调整蔚来在新疆地区的充电站限制策略。调整后，蔚来汽车专属的充电时间段为每日 12:00-14:00、16:00-18:00，其余时间面向公众开放。

沈斐透露称，以新疆赛里木湖为例，设置专属时段前，“蔚来用户抱怨多，其他用户抱怨很少”，而在设置之后，又变成“蔚来用户抱怨几乎消失，其他用户抱怨迅速增加”的局面，甚至超过了设置之前蔚来用户的抱怨数量。

IT之家此前报道，新疆蔚来此前发布公告，在星星峡、红山口、库尔勒、赛里木湖、乌苏、伊宁市的七个超充站，设置为蔚来车主专属，时间为 7 月 20 日-10 月 8 日，北京时间 11:00-18:00，其余时间其他品牌车主也可以进行充电。

7 月 23 日，蔚来能源高级副总裁沈斐曾发文对“部分充电桩不对其他车主开放”一事作出回应如下：

先服务好蔚来用户没什么错。

找些更精细的办法，能兼顾到更多非蔚来用户，虽然是旅游高峰季，多少还是有些潜力可挖。目前从时间上一刀切某个时段并非最佳方法，要优化。

从中长期看，要进一步扩容，要提升我们的服务能力，要有能力服务到更多用户。

同时，沈斐还建议：

电车还是要选蔚来。

敦促各自品牌多建些桩，并且也开放给行业用。

如果暂时不准备建桩，那么当你自己品牌的用户在蔚来充电时，能不能由这个品牌给蔚来补贴个仨瓜俩枣的。

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