蔚来汽车长春高句丽古迹线正式贯通：全程 375km，沿途布局 6 座充换电站

IT之家 7 月 26 日消息，蔚来汽车今日官宣：PowerJourneys 长春高句丽古迹线正式贯通。

据介绍，这条线路全程 375km，沿途布局 6 座充换电站。从北国春城长春启程，一路向东南途径梅河口、通化，抵达边境之邦集安。

上周，蔚来丝绸之路和长城山海线正式贯通，前者全程 3133km，共布局 33 座充换电站；山海线全程 1200km，沿途布局 7 座换电站、1 座超充站、3 座目充站。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，随着 Power Journeys 丝绸之路实现打通，目前蔚来已累计完成 60 条布局，并将开启海外布局，年底实现欧洲市场五个国家一路换电。

他透露，目前蔚来已为 197596 位用户安装家充桩，新推出的 500KW 超快充桩目前已安装 488 根；蔚来已部署 16745 根蔚来公共充电桩，是中国布局公共充电桩数量最多的汽车品牌。

截至目前，蔚来已累计贯通包括川青滇 3 条进藏路线、河西走廊、独库公路、川西大环线、呼伦贝尔草原线、长城山海线以及“丝绸之路”在内的 60 条路线，后续可能还会布局更多地区。

参考IT之家此前报道，蔚来汽车 7 月 14 日官宣达成第 2500 万次的累计换电总数。

蔚来本月初还上线了“充电地图”监测网站，可实时监测累计换电次数、换电站、超充站、目的地充电站、接入第三方充电桩等功能。

该网站不仅可以监测全国，还可以随意切换城市，筛选换电站、充电站、第三方充电桩。结合网站上线的时间点，可推测网站近期上线是为记录“里程碑时刻”而铺路。

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