蔚来、小鹏和理想三家汽车公司员工数量对比

IT之家 7 月 26 日消息，汽车媒体 cnevpost 基于财报披露数据，比较了蔚来、小鹏和理想汽车三家公司的员工数量对比。IT之家援引该媒体报道，蔚来汽车拥有 26763 名全职员工，是三家员工数量最多的；理想汽车拥有 19396 名员工；小鹏拥有 15829 名员工。

蔚来汽车

按照部门细分，截至 2022 年年底，蔚来汽车公司用户体验部门员工（负责销售、市场和服务）数量最多，达到了 11983 名，占总数的 44.8%。

产品和软件开发员工人数为 10025 人，占员工总数的 37.5%；制造部门拥有 2800 名员工，占 10.5%；常规行政员工为 1955 人，占 7.3%。

小鹏汽车

截至去年年底，小鹏汽车的员工总数为 15829 人，是三家公司中最少的。值得注意的是，小鹏在 2020 年和 2021 年的员工数量都超过了理想汽车。

小鹏汽车在销售和营销以及研发领域的员工数量几乎相同，截至去年年底，分别为 6316 人和 6313 人，均占所有员工的 39.9%。

小鹏的制造业员工人数为 2647 人，占员工总数的 2.9%；常规行政雇员有 87 人，仅占总数的 0.5%。

理想汽车：

截至去年年底，理想汽车拥有 19396 名员工，其中销售和营销员工人数为 9199 人，占所有员工的 47.4%。

理想汽车的研发员工在三家中最少，为 4838 人，占所有员工的 24.9%。

理想汽车的生产部门员工数量是三家之中最多的，拥有 4318 名员工，占总数的 22.3%；常规行政员工数量为 1041 名，占比 5.4%。

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