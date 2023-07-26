保时捷全面转型电动化，高管称 911 将成为该公司未来唯一燃油车型

IT之家 7 月 26 日消息，据路透社报道，保时捷正计划逐步使其汽车阵容电动化，以便到 2030 年电动汽车占其销售额的 80%，并计划使其标志性的 911 成为唯一的燃油车型。

▲ 图源 Pixabay

保时捷此前并没有宣布计划最终只生产一款燃油车型，但由于其对智利能源公司 HIF Global 的投资，该公司被外界视作正与电子燃料关系紧密。

保时捷电子燃料团队负责人 Karl Dums 表示，该公司正计划将其紧凑型 SUV Macan 电动化，然后是 718 跑车，再之后是最畅销的卡宴。但占据 2022 年保时捷销量 13% 的 911 车型是个例外。

Karl Dums 称：“我的战略首先是转向电动汽车，但我们将尽可能长时间地使用内燃机生产 911。”他同时表示，保时捷的电动汽车计划和电子燃料投资是分开的。

电子燃料是由从空气中捕获的二氧化碳和可再生的氢气制成的，当它燃烧时，会重新释放二氧化碳，支持者认为这一方案可实现“碳中和”。Dums 补充说，HIF Global 的电子燃料更多地针对航空业和重型车辆，因为乘用车几乎都将使用现有的常规电气化方案。

汽车和商业专家表示，电子燃料将仅用于高端车型，主要汽车制造商可能会避免大规模推广电子燃料车型，因为他们已经承诺投入 1.2 万亿美元（IT之家备注：当前约 8.57 万亿元人民币）用于汽车的常规电气化。

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