保时捷展示 Vision 357 Speedster 概念跑车

IT之家 7 月 13 日消息，保时捷为庆祝古德伍德速度节举办 30 周年，推出了名为 Vision 357 Speedster 的全新复古风格概念跑车。

保时捷本次推出的 Vision 357 Speedster 基于 718 Cayman GT4 e-Performance 改造，灵感来自于标志性的 356，采用来自 Mission R 的引擎和电池。

这辆 Vision 357 Speedster 概念车采用 718 GT4 Clubsport 相同的底盘，官方将并未公布相关的动力数据。

IT之家注：Mission R 动力为 1072 马力，百公里加速 2.5 秒，最高时速为每小时 186 英里（299 公里）。

虽然性能在保时捷车型中非常重要，不过这辆 Vision 357 Speedster 概念车最大的亮点是外形设计。

保时捷表示和初代 356 Speedster 一样，Vision 357 Speedster 概念车采用较短的挡风玻璃，更强调汽车整体造型。

曲线优美的车身采用由 Grivelo Grey 金属色和大理石灰色组成的双色油漆方案，前轮也涂有 Grivelo Grey，此外引擎盖位置上印有 75 图标贴花，还有 “1948-2023”字样。

车轮方面，尺寸为 20 英寸，由镁制成，非常轻。碳纤维轮毂盖和中心锁可以追溯到较旧的保时捷车轮设计，即配备鼓式制动器的 356 A 和 356 B 车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。