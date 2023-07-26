百度智能云宣布 9 月 5 日发布“业内最重磅的大模型技术产品”

IT之家 7 月 26 日消息，据百度智能云公众号消息，百度宣布，将在 9 月 5 日举办 2023 百度云智峰会，官方宣称，“届时将与客户、伙伴一起，将各行各业与大模型进行深度融合，把握重构机遇实现智能化跃迁。”

IT之家附上全文内容：

尊敬的大模型时代先行者们：

2023 年，我们迎来了技术革命的拐点，以大模型为代表的人工智能技术成为产业发展的新引擎，带来智能生产力。

未来，百度智能云与客户、伙伴一起，将各行各业与大模型进行深度融合，把握重构机遇，实现智能化跃迁。

9 月 5 日，百度智能云将于北京举办 2023 百度云智峰会，诚邀您与我们一起，与业内专家、行业精英、意见领袖共同站在大模型重构未来的新起点，碰撞思想、交流价值。

届时，百度智能云将发布业内最重磅的大模型技术产品、最前沿的产业智能化方案及最新的生态伙伴计划。

期待您的参与，9 月 5 日见！