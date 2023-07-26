百度智能云宣布 9 月 5 日发布“业内最重磅的大模型技术产品”

IT之家 7 月 26 日消息，据百度智能云公众号消息，百度宣布，将在 9 月 5 日举办 2023 百度云智峰会，官方宣称，“届时将与客户、伙伴一起，将各行各业与大模型进行深度融合，把握重构机遇实现智能化跃迁。”
IT之家附上全文内容：
尊敬的大模型时代先行者们：
2023 年，我们迎来了技术革命的拐点，以大模型为代表的人工智能技术成为产业发展的新引擎，带来智能生产力。
未来，百度智能云与客户、伙伴一起，将各行各业与大模型进行深度融合，把握重构机遇，实现智能化跃迁。
9 月 5 日，百度智能云将于北京举办 2023 百度云智峰会，诚邀您与我们一起，与业内专家、行业精英、意见领袖共同站在大模型重构未来的新起点，碰撞思想、交流价值。
届时，百度智能云将发布业内最重磅的大模型技术产品、最前沿的产业智能化方案及最新的生态伙伴计划。
期待您的参与，9 月 5 日见！
百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程研究中心副主任吴甜此前表示，新版本文心一言的能力已经超出 ChatGPT 3.5。她表示，在 IDC 最新发布的《AI 大模型技术能力评估报告，2023》中，百度文心大模型 3.5 拿下 12 项指标的 7 个满分，综合评分第一，算法模型第一，行业覆盖第一。
结合百度当下发布的邀请函所谓“业内最重磅的大模型技术产品”，可以期待百度届时将会带来什么样的内容。
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