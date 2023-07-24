初代 AIGC 明星独角兽，停摆在大模型元年

唏嘘！AIGC 方兴未艾，但国内 AIGC 领域的昔日龙头独角兽，正站在风雨飘摇的悬崖边。

影谱科技，初代目 AIGC 明星公司，被爆已经面临经营不善、运营停摆的窘境。

这家成立于 2009 年的 AI 影像公司，一直专注大文娱产业，曾在 D 轮融资时以 13.6 亿人民币的数额，创 AI 影像生产单轮融资纪录。

有了重金融资的加持，2020 年，影谱以超百亿元估值，在《2020 胡润全球独角兽榜》中，排名第 32 位。

在业内，影谱是凭借一部韩剧一炮而红的：

2016 年，影谱在大爆韩剧《太阳的后裔》中毫无痕迹地成功植入国内饮料广告。

再往后，观众熟知的《楚乔传》《快乐大本营》《中餐厅》《我是歌手》《乘风破浪的姐姐》等诸多影、剧、综中，后期植入广告的活儿，都被影谱承包了。

不止于此，京东、蒙牛、三元、奔驰等，都曾是影谱的客户。

昔年风头无两的独角兽，现在究竟正面临着什么？

核心员工爆料运营危机

量子位从影谱科技核心员工处获悉，影谱已经断掉了公司员工的社保及公积金缴纳，不仅如此，公司对于不少员工工资的发放也一再拖延。

面对这种情况，公司不少员工辞任出走，尤其是财务岗和 HR 岗，部门办公室几乎已经人去楼空。

值此多事之秋，影谱员工还反映称，公司统一的邮箱，已经处于无法登陆的状态。

对内惹得人心惶惶，对外业务上也几近崩盘。

市场传来的消息，影谱自 2016 年来与芒果 TV 达成的战略合作，相关业务于近期被其他公司全盘接手。

针对上述消息，量子位向影谱公司官方求证，截至发稿并未获得回应。

搜寻今年以来这家公司的相关消息，最新工商信息发生在 5 月底，企查查显示，商汤联合创始人徐冰已经从该公司“董事（理事）、经理、监事”中退出。

公开资料显示，影谱科技创立于 2009 年。

核心业务是以 AI 自动化生成影像，主要围绕大文娱产业的影像技术、计算机图形学做研发。

通俗些讲，影谱最为外界所熟知的业务，就是通过生成式 AI 技术，在影视剧、综艺节目中，“偷偷”植入广告，不被眼尖的观众发现的那种。

创立第四年，影谱完成了天使轮融资。

天使轮投资方表示，从 2013 年春节前签订协议到 2016 年，3 年半时间，“从估值来看，我们收获了近 300 倍的升值”。

此后 5 年间，影谱科技的融资轮次来到了 D + 轮，并且在 D 轮时，以 13.6 亿人民币的数额创下 AI 影像生产单轮融资纪录，这一轮由商汤领投，其余投资方还有中金、软银、葛卫东等。

随后几年，5 笔战略融资陆陆续续进场，几乎每笔金额都是数亿人民币。

而最后一次对外公开的融资时间定格在了 2021 年。

根据公开资料，（至少）直到 2020 年，影谱这头独角兽，仍然春风得意着 ——

这一年，《2020 胡润全球独角兽榜》发布，共评选出 586 家成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司，其中 AI 行业独角兽 21 家。

影谱则以超 100 亿人民币的估值，位列全球 32 名。这也是当年唯一一家专注于 AI 影像生成技术的上榜企业。

但是到了 2021 年秋天，公司动作就出现了并非一帆风顺的情况。

先是申请新三板摘牌，再是终止了科创板上市辅导，原因是“考虑发展战略和资本运作路径”。

即便如此，去年年底 ChatGPT 骤现，生成式 AI 被捧上潮头时，在生成式 AI 深耕多年的影谱科技仍然吸睛无数，名字多次在盘点中被提及。

追着元年跑，但或将倒在大模型元年

当初让影谱纵横 AI 影视领域的，是其公司旗下一款名叫“植入易”的产品。

这款产品能够在长短视频的画面空间中，见缝插针式寻找广告契机，然后利用生成式 AI 技术，在视频制作完成后，根据广告主的需求把海报、logo 投影等和画面结合，让广告看上去在视频拍摄阶段就存在了。

这个产品的核心技术是影谱的“云视窗实时植入”，通过云计算，联机渲染，然后生成拟真浮窗 —— 从这个角度来说，影谱无疑是国内初代目 AIGC 公司。

《太阳的后裔》在爱奇艺平台播出时，影谱凭借这项技术一战成名，进而迅速和芒果 TV 达成战略合作关系，承接了 6、7 年来芒果 TV 许多影视剧集的植入业务。

这一阶段，影谱的核心产品更名为“易植”，它一度被芒果 TV 广告营销中心员工称作“芒果 TV 的标准产品”，“很受客户欢迎”。

因为与多家文娱公司的长期合作，影谱也被认为是国内 AI 技术落地文娱商业化最成功的代表之一。

但影谱的野心显然没有止步在这项业务上。

量子位整理公开资料发现，虽然“生成式 AI”概念贯穿影谱成立和发展的始终，但每一年，影谱都在讲新故事。

2016 年

2016 年年初，和芒果 TV 合作推出产品“易植”。

2018 年，VR / AR 元年

2018 年，影谱就将目光投向了 VR、AR 行业。

在被称为 AR / VR 元年的 2018 年，影谱与商汤科技签订战略合作协议，表示在 VR、视频分析等底层 AI 技术方面展开合作。

后来，影谱还加入了中国 VR 核心技术产业联盟。

但是影谱在 VR 和 AR 领域的故事，并没有像广告植入业务那样讲得风生水起。

2019 年，AGC

于是乎，2019 年，影谱将赛道重点落在了 Automatic Generated Content 模式上。

Automatic Generated Content，即继 PGC、UGC 后的 AGC。

影谱在这个赛道上做的事情，是发布了机器自动化生产视频内容引擎 MAPE，希望用 AI 技术带来视频生产技术的变革。

2021 年，元宇宙元年

到 2021 年，元宇宙大热，影谱自然没有落下对浪潮的追逐。

公司将自己定位为“自动化生成多模态内容元宇宙”的参建者，并且是“国内最早”那一批。

确实，2022 年初，影谱的身影就出现在了部分机构评选的元宇宙相关企业 TOP 榜单上。

年中的 WAIC2022，影谱的展台几乎完全围绕“元宇宙”元素来布展，同时在会上发布了 ADT Meta 版引擎，用来“构建元宇宙智能视觉内容生产的技术核心”。

并且影谱对元宇宙的热情，并未因大模型的火热而被掩盖。

2022 年，AIGC 元年

不过，随着 Stable Diffusion、Midjourney 等掀起的 AIGC 巨浪，影谱的元宇宙故事，也开始强调 AIGC 元素。

影谱发布的“影宙”，就是一个依托 AIGC 技术，具备 XR、数字孪生等技术能力的元宇宙活动平台。这个平台还在今年支持了上海人工智能大会的举办。

综合来看，包括 VR / AR、元宇宙在内，影谱科技近年来不曾让自己错过任何一个热门的 AI 概念。

但让“生成式 AI”概念一路随行的它，在 2023 年最为热门的 AIGC 的赛道上，彻底哑火。

不仅没有像外界期盼的那样大展身手，反而是被曝出经营困难、拖欠工资的消息。

可叹这样一家追着元年跑的昔年 AIGC 独角兽，或将倒在 AIGC 千帆竞发的大模型元年。

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