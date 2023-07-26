代号 G3PO，消息称 OpenAI 正开发开源 AI 模型：对抗 Meta Llama 2 模型

IT之家 7 月 26 日消息，根据国外科技媒体 The Information 报道，OpenAI 为了对抗微软和 Meta 合作开发的开源模型 Llama 2，目前内部正在开发代号为“G3PO”的新开源模型，尚不清楚何时才会发布。

IT之家注：Llama 2 模型共有 700 亿个参数，不仅开源还支持商业许可证，允许任何个人和企业使用该模型赚钱。

OpenAI 目前采用闭源模型，因此感受到了 Llama 2 模型带来的压力，因此在 2 个月前就计划发布开源模型，报道称内部代号为“G3PO”。

Reddit 社区网友认为 OpenAI 推迟发布该开源模型的原因有两个：

OpenAI 团队规模相对来说较小，专注于推动应用商城，为客户提供一个销售定制 AI 模型的市场。这有助于 OpenAI 构建护城河。

OpenAI 还希望创建一个个性化的 ChatGPT 助手。消息人士称，推出真正的“衍生版”与微软直接竞争，而这一努力“可能需要数年时间”。

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