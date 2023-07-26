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新款岚图 FREE 汽车官宣即将上市，搭载百度 Apollo Highway Driving Pro

2023/7/26 17:50:26 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 26 日消息，岚图汽车 CEO 卢放今日分享了新款岚图 FREE 搭载百度 Apollo Highway Driving Pro 测试版本的展示视频，正式宣布新款岚图 FREE 即将上市。

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视频中，卢放称“新款岚图 FREE 智驾能力将达到行业第一阵营的水平”，该车具备长达一公里的记忆泊车功能，用户可通过手机远程将车召唤过来。用户回家时也可以使用记忆泊车功能，下车后在手机端操作一下，车辆便会回到记忆中停车位置。

新款岚图 FREE 展示视频

视频介绍称，新款岚图 FREE 搭载百度 Apollo 领航辅助驾驶，拥有“行业领先”的智能泊车能力，支持各种复杂车位泊入泊出。

卢放还在视频中展示了新款岚图 FREE 的领航驾驶辅助功能，其中包括高速进出口辅助、自动变道辅助、触发式变道辅助等。

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新款岚图 FREE，下同

据IT之家此前报道，新款岚图 FREE 已经在工信部完成申报，该车长宽高为 4905×1950×1660/1645 mm，轴距 2960 mm，整车重量为 2270 kg。新车采用 1.5T 增程式插混系统，配备前 160 kW / 后 200 kW 的双电机，增程器由东安动力提供，型号为 DAM15NTDE 。

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新款岚图 FREE

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关键词：岚图 FREE百度 Apollo

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