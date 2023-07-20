首款搭载百度 Apollo Highway Driving Pro 领航辅助驾驶量产车型即将上市

IT之家 7 月 20 日消息，百度旗下 Apollo 智能驾驶公司今日发布微博表示，旗下首款搭载 Apollo Highway Driving Pro 系统的量产车型即将上市，并宣称其“集百度 Apollo 自动驾驶十年深耕积淀，将重构智能出行新体验”。

据百度 Apollo 官网描述，Apollo Highway Driving Pro 将覆盖高速、城市快速路、停车场场景，号称“在保证量产成本可控的同时实现高速点到点的驾驶自由，让长途驾驶变得更轻松”。同时，官网宣称 Apollo Highway Driving Pro 具有如下亮点：

安全：Robotaxi 千万级数据复用，30 万公里泛化测试、车规级研发，仿真和实车测试的严格质量保证。

经济：「三盒变一盒」一个域控硬件盒子实现了行车域控 + 泊车盒子 + 地图盒子的功能，同算力平台下提供最大功能集合。

体验优：自研人机共驾地图和 HMI 泊车一体化还原超现实行泊场景，体感兼顾效率与舒适，高速和城市快速路点到点全场景覆盖。

IT之家此前报道，前些时候工信部公示了第 373 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新款岚图 FREE 车型通过申报，外观显得更具运动气息。

另外值得注意的是，新车提供了多项选装部件，其中就包含了“Apollo Tech”的尾标，明示这款新车可选装搭载百度 Apollo 的智能辅助驾驶系统。种种消息表明，上文中百度提到的“首款量产车型”大概率就会是这款岚图 FREE。

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