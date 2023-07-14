可选百度 Apollo 智能辅助驾驶系统，新款岚图 FREE 汽车完成申报

IT之家 7 月 14 日消息，工信部昨日公示了第 373 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》车型，更运动风的中期改款岚图 FREE 2023 款汽车也在其中。

外观方面，新车变化不大，依然是采用了 DNA 版本运动风格设计，标配天幕，长宽高为长 4905×1950×1660/1645 mm，轴距 2960 mm，整车重量为 2270 Kg。

动力方面，新车依旧采用 1.5T 增程式插混系统，配备前 160 kW / 后 200 kW 的双电机，增程器由东安动力提供，型号为 DAM15NTDE 。

该车最大功率从原本的 80kW 提升到 110kW，预计改善现款岚图 FREE 增程车型油耗偏高的问题。

IT之家查询相关资料，还发现微博网友 @吴颖碎碎念分享了信息，2023 年款岚图 FREE 官方即将发布，改变的地方很多，最大的亮点是加入了百度阿波罗智能驾驶系统：

相关阅读：

《新款岚图 FREE 完成申报：增程器升级，可选 APOLLO 驾驶辅助系统》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。