印度半导体年度会议本周举行，富士康董事长刘扬伟将出席

IT之家 7 月 26 日消息，据路透社报道，富士康、美光和 AMD 的高管本周都将参加在印度总理莫迪家乡举行的一次会议，印度政府正试图借此机会为该国新兴的芯片行业吸引投资。

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印度希望将本国打造成全球半导体制造中心，其目标是到 2028 年，印度芯片市场的价值将达到 800 亿美元（IT之家备注：当前约 5712 亿元人民币），几乎是目前 230 亿美元（当前约 1642.2 亿元人民币）规模的四倍。

但到目前为止，莫迪的计划一直在苦苦挣扎。2021 年，印度政府宣布了一项 100 亿美元（当前约 714 亿元人民币）的国内芯片制造计划，吸引了包括富士康和当地企业 Vedanta 在内的多家公司的兴趣，但这些提议都没有实现。

莫迪将于周五在西部古吉拉特邦的甘地讷格尔举行印度半导体年度会议“半导体印度 2023”。在为期三天的活动中，发言嘉宾将包括富士康董事长刘扬伟、美光 CEO Sanjay Mehrotra 和 AMD 首席技术官 Mark Papermaster。

IT之家此前报道，富士康几周前退出了与 Vedanta 价值 195 亿美元（当前约 1392.3 亿元人民币）的芯片合资企业，称“该项目进展不够快”，之后富士康决定“单飞”，继续在印度推进芯片制造计划。美光今年 6 月宣布，将投资 8.25 亿美元（当前约 58.91 亿元人民币）在古吉拉特邦建立第一家芯片测试和封装工厂，但不生产芯片。

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