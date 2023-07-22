上汽集团：800V 平台车型今年下半年落地，固态电池 2024 年投入使用

IT之家 7 月 22 日消息，上汽 7 月 20 日、21 日举办媒体沟通会，上汽集团副总裁、总工程师祖似杰介绍了公司在电动化、智能化、网联化等领域的进展与布局。

其中，800V 碳化硅平台车型将于 2023 年下半年在智己品牌第三款车型上投入使用，固态电池预计在 2024 年进行落地，同样率先由智己品牌车型搭载。2025 年，将实现固态电池在入门级产品上的应用。

此外，上汽方面表示“800V 和换电都会做”，因为二者兼备了补能速度快的特征。至于旗下智己和飞凡等品牌如何定位，上汽解释说智己会率先应用最新技术，满足用户对动力、智能化的需求；飞凡、荣威将更多面向家庭、大众用户。

另据IT之家此前报道，智己汽车 CEO 刘涛在上月底预热了自家第三款车型 —— 轿跑 SUV LS6，其单电机、双电机车型已先后完成工信部申报，预计在成都车展首发亮相。该车基于 800V 碳化硅平台研发而成，号称零百加速时间小于 3.5 秒，极速可达 252km/h。

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