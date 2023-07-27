微软 Win11 更新 22621.2070（KB5028254），修复大量 Bug

IT之家 7 月 27 日消息，微软在 Windows 11 发布预览通道以及正式通道发布了 KB5028254 累积更新，OS 内部版本 22621.2070。

微软表示该版本可能存在预配包可能无法按预期工作的问题，即 OOBE 开箱即用体验可能无法完成或意外重启。

IT之家附微软更新公告：

此更新解决了影响虚拟专用网络的问题。对网络网关的请求 (ARP) ，可能存在过多的地址解析协议。当该虚拟网络位于使用主动限制算法的无线网格网络上时，会出现这种情况。因此，网络性能较差。

此更新解决了影响小组件的问题。在不需要时，它们会从任务栏取消固定。

此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

此更新使亮度设置更加准确。

此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时：

新增功能！ 此更新会影响手写软件输入面板 (SIP) 、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性 L2 级。因此，它们满足 L3 要求。

此更新解决了 Windows 通知平台中的问题。此问题会影响设备使用的电量。

此更新会影响 Windows 推送通知服务 (WNS) 。它使客户端与 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

此更新解决了影响混合联接设备的问题。如果他们未连接到 Internet，则无法登录它们。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。此问题适用于云信任部署。

此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

此更新解决了影响事件转发订阅的问题。向订阅添加事件通道时，它会转发不需要的事件。

此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

此更新解决了影响某些 CPU 的问题。L2 缓存的报告不一致。

此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

此更新会影响用户模式打印机驱动程序。他们出人意料地卸载了。从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

此更新会影响 XAML 和浏览器控件中的文本编辑控件。文本编辑控件变为只读后，不能再次使文本编辑控件可编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

此更新使讲述人报出“更改产品密钥”标签。

此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法从受信任的 LAN 自动切换到公用网络。

此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

此更新解决了影响打印作业的问题。意外的 Internet 打印协议 (IPP) 模式切换可能会导致打印作业突然停止。当有独立的硬件供应商 (IHV) 驱动程序时，会出现这种情况。

此更新解决了影响某些无线广域网 (WWAN) 设备的问题。每次重启后，都会重新显示一个对话框。它要求切换到嵌入式 SIM (eSIM) 即使选择“否”。

此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统重复重启。停止错误代码 0xEF。

此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

此更新解决了影响 Windows Defender 应用程序控制 (WDAC) 的问题。此问题会将未签名的 WDAC 策略复制到可扩展固件接口 (EFI) 磁盘分区。此分区是为已签名的策略保留的。

此更新解决了影响 WDAC 的问题。“已禁用：脚本强制实施”选项可能会创建不需要的审核事件。

此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，它会停止响应。