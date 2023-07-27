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微软 Win11 更新 22621.2070（KB5028254），修复大量 Bug

2023/7/27 7:18:16 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 tangkin吉茵珂絲微软去哦怕BOP_KE软媒新友2010825Dest1n 的线索投递！

IT之家 7 月 27 日消息，微软在 Windows 11 发布预览通道以及正式通道发布了 KB5028254 累积更新，OS 内部版本 22621.2070。

微软表示该版本可能存在预配包可能无法按预期工作的问题，即 OOBE 开箱即用体验可能无法完成或意外重启。

IT之家附微软更新公告：

重要信息

  • 此更新使亮度设置更加准确。

  • 此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

  • 此更新解决了影响小组件的问题。在不需要时，它们会从任务栏取消固定。

  • 此更新解决了影响虚拟专用网络的问题。对网络网关的请求 (ARP) ，可能存在过多的地址解析协议。当该虚拟网络位于使用主动限制算法的无线网格网络上时，会出现这种情况。因此，网络性能较差。

改进

此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时：

  • 新增功能！ 此更新会影响手写软件输入面板 (SIP) 、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性 L2 级。因此，它们满足 L3 要求。

  • 此更新解决了 Windows 通知平台中的问题。此问题会影响设备使用的电量。

  • 此更新会影响 Windows 推送通知服务 (WNS) 。它使客户端与 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

  • 此更新解决了影响混合联接设备的问题。如果他们未连接到 Internet，则无法登录它们。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。此问题适用于云信任部署。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

  • 此更新解决了影响事件转发订阅的问题。向订阅添加事件通道时，它会转发不需要的事件。

  • 此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

  • 此更新解决了影响某些 CPU 的问题。L2 缓存的报告不一致。

  • 此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

  • 此更新会影响用户模式打印机驱动程序。他们出人意料地卸载了。从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

  • 此更新会影响 XAML 和浏览器控件中的文本编辑控件。文本编辑控件变为只读后，不能再次使文本编辑控件可编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

  • 此更新使讲述人报出“更改产品密钥”标签。

  • 此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法从受信任的 LAN 自动切换到公用网络。

  • 此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

  • 此更新解决了影响打印作业的问题。意外的 Internet 打印协议 (IPP) 模式切换可能会导致打印作业突然停止。当有独立的硬件供应商 (IHV) 驱动程序时，会出现这种情况。

  • 此更新解决了影响某些无线广域网 (WWAN) 设备的问题。每次重启后，都会重新显示一个对话框。它要求切换到嵌入式 SIM (eSIM) 即使选择“否”。

  • 此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统重复重启。停止错误代码 0xEF。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

  • 此更新解决了影响 Windows Defender 应用程序控制 (WDAC) 的问题。此问题会将未签名的 WDAC 策略复制到可扩展固件接口 (EFI) 磁盘分区。此分区是为已签名的策略保留的。

  • 此更新解决了影响 WDAC 的问题。“已禁用：脚本强制实施”选项可能会创建不需要的审核事件。

  • 此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，它会停止响应。

  • 此更新解决了影响 SMB) (服务器消息块的 I / O 的问题。使用 LZ77+Huffman 压缩算法时，它可能会失败。

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关键词：微软Win11Windows 11

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