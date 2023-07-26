微软确认 Win11/10 更新导致 WVC1 视频编解码器出现问题，影响视频播放和录制

IT之家 7 月 26 日消息，微软官方已经确认，目前部分 Windows 10 和 Windows 11 用户遇到了一个视频编码的问题，导致使用 WVC1 或 VC-1 编码的应用无法正常播放、录制视频，一些摄像头或网络摄像头也受到了影响。这个问题是由最近的 Windows 11 更新 KB5027303 和 Windows 10 更新 KB5028244 引起的。

微软表示，解决此问题的方法是执行已知问题回滚 （KIR）。对于消费者设备和非托管企业设备，这个解决方案可能需要 24 小时才能自动应用，用户可以通过重启设备来加快解决方案的应用。对于安装了受影响更新并出现问题的托管企业设备，可以通过安装和配置一个特殊的组策略来解决。这个特殊的组策略可以在计算机配置-> 管理模板中找到，具体的部署和配置方法可以参考微软的官方文档。

IT之家注意到，Windows 10（21H2 和 22H2 版本）和 Windows 11（21H2 和 22H2 版本）都受此问题影响。

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