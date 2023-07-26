微软 Xbox 新首页 UI 现已开始正式推送

IT之家 7 月 26 日消息，微软今日宣布，从今天开始，全新的首页体验将在所有 Xbox Series X|S 和 Xbox One 主机上推出。此更新是根据玩家反馈而设计的，可以让您更轻松地发现新游戏、重新发现您已经喜欢的游戏、与社区建立联系并创建更加个性化的体验。

微软表示，该推送是分批进行的，一些用户可能需要等待几周才能用上。

据IT之家此前报道，微软在去年 9 月份就宣布测试新的 Xbox Home UI，新的 UI 将包括对布局和设计的调整，以便用户更容易找到 Xbox 游戏和应用程序。

Xbox 新首页 UI 特点如下：

1：通过引入快速访问菜单，可以轻松访问主页顶部的 Library、Microsoft Store、Xbox Game Pass、搜索和设置。

2：通过简化布局并将您最近玩的游戏以及其他内容和应用程序放在屏幕底部，为您的个性化背景创造更多空间。

3：添加一个选项来更改背景以匹配您在最近玩的列表中突出显示的游戏。

4：通过引入个性化的游戏列表来改善游戏发现。

5：允许您通过将您最喜欢的游戏固定到主页来自定义您的体验。

6：优化好友和社区栏目，帮助您了解社区中正在发生的事情。

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