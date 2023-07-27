英特尔：“酷睿”CPU 暂无涨价计划

IT之家 7 月 27 日消息，昨天有德国媒体称英特尔“酷睿”全系 CPU 都将涨价，并得到了两家批发商以及部分零售商的证实。

英特尔发言人现向 Wccftech 回应称：目前暂无涨价计划，而且有人询问美国两家大型分销商后也未得到涨价通知。如此来看，这最多也只是针对德国的区域性的政策。

考虑到德国媒体的消息来自批发商，而不是直接来自英特尔，也不排除是德国渠道商合谋涨价的可能。但至少英特尔目前没有对酷睿 CPU 产品实行任何涨价措施。

之前的消息称，此次涨价包括已发售的 Alder Lake、Raptor Lake 以及即将推出的 Meteor Lake，因此对于很多有着装机计划的用户和 OEM / ODM 来说恐怕很易接受。

参考IT之家此前报道，英特尔去年已经进行了一次涨价，而该公司最新还进行了策略调整，停止对 NUC 业务的直接投资，并选择将 NUC 产品线移交给华硕来继续推动 NUC 的创新和增长。

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