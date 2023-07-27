三星电子二季度营业利润暴降 95.26%，预计下半年需求将逐步复苏

IT之家 7 月 27 日消息，据三星电子披露的初步核实数据，按合并财务报表口径计算，三星电子今年第二季度营业利润为 6685 亿韩元（IT之家备注：当前约 37.5 亿元人民币），同比减少 95.26%；销售额为 60 万亿韩元（当前约 3366 亿元人民币），同比减少 22.28%。

三星电子表示，公司公布的综合收入为 60.01 万亿韩元，环比下降 6%，主要是由于智能手机出货量下降。DS（设备解决方案）部门的收入略有复苏，营业利润环比上升至 0.67 万亿韩元，而三星显示和数字家电业务的盈利能力有所改善。

此外，内存业务的业绩较上一季度有所改善，因为预计 AI 应用的强劲需求导致 DRAM 出货量高于指导值，因此该业务重点关注高带宽内存（HBM）和 DDR5 产品。由于主要应用需求疲软导致利用率下降，系统半导体利润下降。

在移动面板业务中，由于高端面板销量稳定，盈利与上一季度相似，而大型面板业务继续专注于高端市场的 QD-OLED。

由于优质电视和数字电器销量增加、成本结构改善和运营效率提高，设备体验（DX）部门实现了强劲的盈利能力。网络业务在北美和日本等主要海外市场的收入出现下降。

三星电子表示，预计下半年全球需求将逐步复苏，零部件业务带动盈利改善。然而，持续的宏观经济风险可能对需求复苏构成挑战。

随着主要客户推出新的智能手机型号（预计为苹果 iPhone 新品），三星 SDC 的移动面板业务预计将实现盈利改善，而大型面板业务将通过供应超大型面板来满足年底的季节性需求。

三星电子第二季度总资本支出为 14.5 万亿韩元（当前约 813.45 亿元人民币），其中半导体资本支出为 13.5 万亿韩元（当前约 757.35 亿元人民币），显示资本支出为 0.6 万亿韩元（当前约 33.66 亿元人民币）。内存支出主要集中在完成 P3 基础设施和 P4 框架以实现中长期供应。代工投资继续集中在得克萨斯州泰勒和平泽的晶圆厂，以满足对先进节点的需求，而对显示器的投资则侧重于基础设施和模块生产的增强。

三星公告还称，得益于 3 纳米工艺的稳定，代工业务正在顺利量产采用 GAA 技术的第三款产品，第二代 3 纳米 GAA 技术和 2 纳米 GAA 技术的开发均已步入正轨并进展顺利。

手机业务方面，随着第一季度 Galaxy S23 发布的影响逐渐消退，三星移动体验（MX）业务的销售额环比下降。三星电子表示，由于经济持续低迷，大众市场复苏也被推迟，影响了第二季度的销售。尽管如此，Galaxy S23 系列在上半年无论是销量还是销售额都取得了比前代更高的成绩。MX 业务在主要原材料价格稳定的支撑下，努力优化整个研发、制造和物流的运营效率，使其保持了两位数的利润率。2023 年下半年，整体智能手机市场预计将恢复同比增长，尤其是高端市场。然而，由于全球经济长期低迷的风险，外部对市场增长的预测也有所下调。

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