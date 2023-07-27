三星在韩国推出 Galaxy Watch 6 Classic 高尔夫版，提供绿色表带

IT之家 7 月 27 日消息，三星 Galaxy Watch 6、Galaxy Watch 6 Classic 智能手表于昨晚正式亮相，除了这两款型号，三星还在韩国推出了 Galaxy Watch 6 Classic 高尔夫版。

IT之家从三星官网获悉，三星为 Galaxy Watch 6 Classic 高尔夫版提供了定制表盘，采用白色打底和绿色点缀，表盘中写有“GOLF EDITION”字样。这款产品配有黑色皮革表带和绿色极限运动表带，前者采用绿色缝线设计，后者为全绿配色，与高尔夫主题相呼应。

Galaxy Watch 6 Classic 高尔夫版的配置参数与普通版并无不同，该产品采用经典旋转表圈设计，提供 43mm、47mm 两个尺寸版本，屏幕分辨率分别为 432 x 432 / 480 x 480，电池容量分别为 300mAh / 425mAh。

此外该产品搭载 Exynos W930 处理器，提供 2GB RAM 和 16GB ROM，支持 NFC、蓝牙 5.3、GPS 等，可进行心电图、心率、血压、跌倒检测以及月经周期预测。

Galaxy Watch 6 Classic 高尔夫版 43mm 版售价为 492480 韩元（IT之家备注：当前约 2763 元人民币），47mm 版售价为 520410 韩元（当前约 2920 元人民币）。目前尚不清楚这款定制款产品是否会在国内市场推出。

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