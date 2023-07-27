三星移动负责人：公司在中国市场朝着“正确的方向”前进，将开发便宜的折叠屏手机

IT之家 7 月 27 日消息，三星电子于今日公布了 2023 年第二季度的财务业绩，同比环比都有下降，官方称主要是由于智能手机出货量下降。此外，三星手机业务在中国市场也并不理想。

据路透社报道，三星电子移动业务负责人表示，三星在中国“正朝着正确的方向前进”，该公司寻求通过增加高端产品来提高市场份额，并与更多中国本地公司合作。

三星电子移动体验（MX）主管卢泰文表示，第三方数据显示，三星在中国的市场份额仅实现了个位数的小幅增长。“我们正在努力通过适合中国市场的软件优化，向中国消费者提供适合中国市场的产品，我认为结果正在逐渐显现。”

卢泰文表示，三星移动业务的目标是通过优质产品和服务（例如新款旗舰可折叠手机），以及加强与本地内容公司的合作伙伴关系，来“恢复”中国市场。

IT之家查询获悉，三星在 2013 年是中国最大的智能手机厂商，市场份额约为 20%，但在 2018 年骤降至 1%，被苹果以及 vivo、OPPO 等品牌所超越。但根据 Counterpoint 的数据，到了今年 3 月份，三星已经恢复了 1.1% 的市场份额。

卢泰文表示，当前高端智能手机需求超过普通机型需求的趋势可能会持续一段时间，因为“全球市场的移动用户设备更换周期越来越长”。

卢泰文还称，三星正在努力开发价格较低的折叠屏手机，以扩大其客户群，包括中国和印度市场。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。