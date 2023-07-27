科技昨夜今晨 0727：大众汽车向小鹏汽车增资 7 亿美元、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 官宣 8 月 4 日发布、三星 Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 等新品发布

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 27 日，星期四，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、大众汽车向小鹏汽车增资 7 亿美元

大众汽车集团 7 月 26 日在官网宣布，与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，合作初期将共同开发两款针对中国中型车市场的大众品牌电动汽车，并将于 2026 年推出，这一计划有待最终协议的达成。

此外，大众汽车还将向小鹏汽车增资约 7 亿美元（约 49.98 亿元人民币），并以每股美国存托凭证（ADR）15 美元的价格收购小鹏汽车 4.99% 的股份。>> 查看详情

2、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 官宣 8 月 4 日正式发布

华为 7 月 26 日宣布 HarmonyOS 4 将于 8 月 4 日 14:30 正式揭晓，带来全面升级。华为 HDC 2023 开发者大会议程主要分为七大部分，其中 HarmonyOS 生态峰会将汇聚主题演讲、松湖对话、白皮书、重大发布等重要议程。>> 查看详情

3、三星 Unpacked 新品发布会， Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 / Watch 6 / Tab S9 发布

三星 7 月 26 日在首尔的 Galaxy Unpacked 活动上，正式推出了 Galaxy Z Fold 5 折叠屏手机，宣称这是“拥有大屏幕的终极生产力设备”。新机全球统一搭载了高通骁龙 8 Gen 2 芯片组。具体售价为：

12GB+256GB 版售价 1749 英镑（约 16073 元人民币）

12GB+512GB 版售价 1849 英镑（约 16992 元人民币）

12GB+1TB 版售价 2049 英镑（约 18830 元人民币）>> 查看详情

Galaxy Z Flip 5 折叠屏手机也一同发布，本次的最大特点之一是三星在该机上首次使用了无缝铰链设计，有效地缩小了手机两半屏幕之间的缝隙，使得手机更加纤薄。该机的全新外屏，从 1.9 英寸扩大到 3.4 英寸。新机搭载了骁龙 8 Gen 2 芯片，内置 3700mAh 双电池，支持 25W 快充、无线充电和反向无线充电。具体售价为：

8GB+256GB 售价 1050 英镑（约 9650 元人民币）

8GB+512GB 售价 1150 英镑（约 10569 元人民币）>> 查看详情

三星 Galaxy Watch6 / Classic 智能手表发布：旋转边框回归，屏幕亮度可达 2000 尼特 >> 查看详情

三星 Galaxy Tab S9 安卓平板发布：搭载骁龙 8 Gen 2，11/12.4/14.6 英寸屏幕可选 >> 查看详情

此外，三星已经公布了新品的国行先行者售价。>> 查看详情

4、消息称苹果 iOS / iPadOS 17 引入游戏模式

国外科技媒体 9to5Mac 深入挖掘 iOS 17 Beta 4 更新之后，在代码中发现苹果计划在 iOS / iPadOS 17 中，引入全新的游戏模式。该媒体深入挖掘 iOS / iPadOS 17 Beta 4 更新代码之后，发现其使用了和 macOS Sonoma 相同的框架，来控制游戏模式。>> 查看详情

5、ChatGPT 安卓版正式上线

OpenAI 7 月 26 日宣布，安卓版 ChatGPT 已正式上线，目前美国、印度、孟加拉国和巴西四国的安卓用户已经可在谷歌 Play 商店进行下载，并计划在下周拓展到更多地区。>> 查看详情

6、高德地图“国际图服务”9 月 2 日上线

高德地图官方微博 7 月 26 日宣布，旗下“国际图服务”将于今年 9 月 2 日起正式上线，届时用户将高德地图 App 更新至最新版后，即可体验。官方介绍，国际图服务基于北斗系统遍布全球的定位能力，将使用高德最新技术，可在全球超过 200 个国家和地区提供更加精准、全面、及时的 LBS 服务。>> 查看详情

7、郭明錤：苹果 iPhone 15 / Plus 将配备 4800 万像素摄像头

根据苹果行业分析师郭明錤的博客文章，今年晚些时候将推出的低端 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型将配备 4800 万像素的后置摄像头镜头，采用新的堆叠传感器设计，可以捕捉更多的光线。>> 查看详情

8、微博正文及评论支持翻译功能

由于多种原因，前段时间微博入驻了大量海外画师和创作者，但由于语言不通的原因，这类博主很难与粉丝进行有效沟通。不过，这一问题已经在最新版本的微博中得到解决。根据 @微博 iPhone 客户端 的说法，微博已经在正文及评论中新增「查看翻译」功能。具体规则如下：

1、使用网页端或微博 App 版本 13.7.2 及以上。

2、当微博文本内容与浏览器或手机设置的语言不一致时，支持将正文或评论内容翻译为浏览器或手机设置的语言（目前支持中文、英文、日语、韩语、泰语的翻译功能）>> 查看详情

9、恒大汽车：2022 年集团亏损 276.64 亿元，2021 年亏损 563.44 亿元

恒大汽车 7 月 26 日公告，2022 年集团产生亏损 276.64 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，集团累计亏损及股东亏损分别为 989.06 亿元及 686.51 亿元。于 2022 年 12 月 31 日的现金及现金等价物为 2.2 亿元。

2021 年集团产生亏损 563.44 亿元。于 2021 年 12 月 31 日，集团累计亏损及股东亏损分别为 712.41 亿元及 393.39 亿元。于 2021 年 12 月 31 日的现金及现金等价物为 24.53 亿元。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。