准备重大更新，《盗贼之海》游戏第 10 赛季延期至 10 月 19 日

IT之家 7 月 27 日消息，开发商 Rare 近日发布公告，宣布《盗贼之海》（Sea of Thieves）游戏第 10 赛季延期至 2023 年 10 月 19 日。Rare 今天还发布了开发者视频，详细介绍了第 10 赛季延期的原因。

Mike Chapman 表示第 10 赛季将引入庞大的功能更新，改善游戏基础系统，扩展《盗贼之海》游戏模式，为玩家带来更优秀的体验。

IT之家注：《盗贼之海》（Sea of Thieves）游戏第 9 赛季于今年 3 月 16 日开赛，通常每个赛季会持续 3 个月时间，看起来开发商为了新功能而推迟赛季上线。

《盗贼之海》是一款由 Rare 开发并由微软工作室发行的 Microsoft Windows 10 和 Xbox One 世界共享动作冒险电子游戏。玩家在游戏中将扮演海盗，独自一人或与最多四位同伴玩家一起航海探索世界。游戏支持合作模式和玩家对战模式。《盗贼之海》于 2018 年 3 月 20 日在全球发行。

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