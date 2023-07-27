小米 MIX Fold 3 折叠屏手机官宣 8 月发布，搭载徕卡光学全焦段四摄

IT之家 7 月 27 日消息，小米手机今日官方宣布，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月发布，宣传标语为“徕卡影像光学新范式”，徕卡光学全焦段四摄首次在轻薄折叠屏上呈现。

IT之家附小米预热文案：

小米与徕卡全球影像战略合作迈出开创性的一步， ‎我们共同实现了「移动影像小型化」质的飞跃。 ‎为了实现这一成果，我们在微型化 OIS 马达、超薄高透镜片、小型化潜望式长焦模组、堆叠设计等关键领域实现了多项突破， ‎成功将「徕卡光学全焦段四摄」带到折叠屏领域， ‎在轻薄机身上实现旗舰水准的顶级影像体验。 小米 MIX Fold 3，将于 8 月发布。

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机预计采用白色曲面玻璃机身，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。

此前有一款型号为 2308CPXD0C 的小米新机已经通过了国家 3C 质量认证，该设备标配 MDY-12-EF 充电器，支持 67W 快充，预计为即将亮相的 MIX Fold 3。

▲ 小米 MIX Fold 2

小米于去年 8 月推出旗下第二款折叠屏手机 —— 小米 MIX Fold 2，该产品售价 8999 元起，主打轻薄旗舰。该产品搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，采用 6.56 英寸外屏，内屏尺寸为 8.01 英寸，内外屏均支持 120Hz 高刷新率。

该机搭载徕卡影像系统，后置 5000 万像素 IMX766 主摄 + 1300 万像素超广角镜头 + 800 万像素长焦镜头，搭载 4500 毫安时电池，支持 67W 有线充电。

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