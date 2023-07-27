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启动盘制作工具 Rufus 4.2 稳定版发布，支持 ZIP64、VHDX、FFU 等镜像格式

2023/7/27 11:08:32 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 27 日消息，开发者 Pete Batard 今天发布了 Rufus 4.2 稳定版更新，本次更新并未引入重磅新功能 / 新特性，但改进了此前版本中存在的诸多 BUG，并优化了运行性能。

Rufus 4.2 稳定版主要支持 ZIP64，允许提取大于 4GB 的镜像；此外还支持 VHDX 和 FFU 镜像格式备份和还原当前磁盘。

IT之家在此附上 Rufus 4.2 稳定版更新内容如下：

  • 为已撤销的 UEFI bootLoaders 添加检测和警告（包括通过 SkuSiPolicy.p7b 撤销的引导加载程序）

  • 添加支持 ZIP64，可以解压大于 4GB 的 .zip 镜像

  • 支持以 VHDX 镜像格式备份和恢复当前磁盘

  • 支持以压缩 FFU（Full Flash Update）格式镜像备份和恢复当前磁盘

  • 使用 MinGW 编译 x86 32 位版本时，修复打开 Windows ISO 时崩溃问题

  • 修复包含带 EFI 标签的可启动 ISO 镜像未被检测为可引导的问题

  • 增加 Debian 12 netinst 映像的 ISO → ESP 限制

  • 确保对齐主分区大小与簇大小

Rufus 是一个可以帮助格式化和创建可引导 U 盘的工具，可以制作 Windows、Linux、Android-x86 等操作系统的启动盘。最新发布的 4.2 版现在可从 GitHub 下载

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关键词：Rufus

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