一加官宣全球首创“航天级天工散热系统”，明日亮相 2023 ChinaJoy

IT之家 7 月 26 日消息，一加官方宣布，一加性能技术战略及航天级天工散热系统将于明日全球首发亮相 2023 ChinaJoy。

据官方介绍，一加将在明日的活动中首次公布性能技术战略，阐述一加在性能赛道上的未来发展方向。同时，该公司还将宣告在手机散热技术的重大突破，全球首创“航天级天工散热系统”，号称“开启三维立体散热新时代”。

一加中国区总裁李杰预热称：

一直以来，「做好产品」，是一加品牌的核心理念，也是立足行业的根本。这一次，我们会把一加在性能领域上的技术积累、战略方向，首次和大家公开全面阐释，更有全球首创的「航天级天工散热系统」第一次正式亮相。一加 2023 年不温和的下半场，开始了。

据IT之家此前报道，一加 Ace 2 Pro 手机此前已经现身 Geekbench 基准测试平台，搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器。根据博主 @数码闲聊站 的爆料，这款新机还采用了满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X 以及 1TB UFS 4.0，配备 1.5K 曲面屏，支持 150W 快充。

预计一加将在明天的活动中带来一加 Ace 2 Pro 更多消息，感兴趣的朋友可以关注一下。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。