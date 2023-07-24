一加中国区总裁李杰：将在今年 ChinaJoy 上全球首发一项“非常重磅的技术成果”

IT之家 7 月 24 日消息，一加中国区总裁李杰今日发文宣布，将在今年 ChinaJoy 上正式公布一加的性能技术战略，并将“全球首发一项非常重磅的技术成果”。

一加在预热海报中表示，今年将是“一加史上最具诚意的 ChinaJoy 主题展”，号称有“最大展位面积，最强活动福利，最畅爽游戏体验，最硬核技术展示区，最多合作手游展位覆盖”。从海报造型上看，一加“重磅技术成果”预计与散热技术有关，并且有高通骁龙厂商的参与。

据IT之家此前报道，型号为 OnePlus PJA110 的一加新机于近期现身 Geekbench 基准测试平台上，博主 @数码闲聊站 表示这就是即将发布的一加 Ace 2 Pro 手机。根据该博主的说法，这款新机搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器，采用了满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X+1TB UFS 4.0，支持 150W 快充。

此外，一加 Ace 2 Pro 预计将配备 5000mAh 电池，后置搭载四个摄像头，分别是 50MP 主镜头、8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头。手机正面预计配备 6.74 英寸 1.5K 1440Hz PWM 京东方屏，并且具有窄边框和曲面屏。

一加是否会在今年的 ChinaJoy 主题展上正式公布一加 Ace 2 Pro 手机，大家可以期待一下。

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