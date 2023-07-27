索泰 RTX 4060 Ti 天启显卡上市，售价 3599 元

IT之家 7 月 27 日消息，索泰今日宣布，隶属索泰次旗舰天启系列的 RTX 4060Ti 天启 OC 已推出，售价 3599 元。

据介绍，天启系列是玩家们比较熟悉的系列，向来以豪华的用料和精致的外观为卖点，这次的 RTX 4060Ti-8GB 天启 OC 更是将 RTX 4060Ti 用料水准提升到新的高度。

IT之家附索泰 RTX 4060Ti-8GB 天启显卡介绍：

索泰 RTX 4060Ti-8GB 天启 OC 长度为 315mm，在导风罩上采用了装甲式的艺术设计，银色装甲亮眼又冲击感十足。中间的风扇外围是一圈天启之环灯效，可以通过索泰的 FireStorm 软件实现多种灯光效果调节。

索泰 RTX 4060Ti-8GB 天启 OC 默认频率达到 2310-2640/18000MHz，精选定制元件打造的 8+1 相高规格供电，增强供电负载能力，优秀的供电和散热系统搭配最高 184W TGP，二次超频空间巨大。其次这款显卡还特别设置一个 OPEN ARGB 灯效同步接口，通过赠送的同步信号线连接显卡和主板后，即可用主板来掌控显卡的灯效，实现整机幻光同步。

全新升级的 5 热管三风扇高效能冰芯散热系统，搭载盾鳞仿生扇叶、大面积冰镜导热底座、冰脉 2.0 热管、有效提高散热效率，正面三个大尺寸风扇，中间是 8cm 规格，两边的是 9cm 规格的，并支持待机停转功能。

金属背板上绘制有一对精美的“天启之翼”机械翅膀图案，背板镂空的位置除了作为装饰之外，还可以加购、安装两个额外的“天启之翼 1.0”小风扇，不仅可以增强散热效果，同时“天启之翼 1.0”也支持 ARGB 灯效。

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