IDC 发布二季度中国智能手机市场报告：OPPO 第一，华为同比增长 76.1% 追平小米

IT之家 7 月 27 日消息，国际数据公司（IDC）现发布最新手机季度跟踪报告显示，2023 年第二季度，中国智能手机市场出货量约 6,570 万台，同比下降 2.1%，降幅明显收窄。

今年上半年，中国智能手机市场出货量约 1.3 亿台，同比下降 7.4%。数据显示，整个“618”大促期间智能手机销售同比下降幅度仍超过 5%，消费者需求持续低迷。

IDC 认为：基础的消费者需求目前尚未恢复，因此厂商以及供应链上游的出货量也不会有明显改观。中国智能手机市场依然处于低谷，市场情况未见好转。

对于各大厂商的份额方面，本季度由 OPPO 来到了第一名的位置，但除了苹果、华为之外都有所降低。

前五大智能手机厂商市场表现

1，OPPO 17.7％

2，vivo 17.2％

3，荣耀 16.4％

4，苹果 15.3％

5，小米 13.1％

5，华为 13％

分析师指出，尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但 600 美元（IT之家备注：当前约 4290 元人民币）以上高端市场受到影响较小。

IDC 数据显示，第二季度中国 600 美元以上高端手机市场份额达到 23.1%，相比 2022 年同期逆势增长，增长 3. 1 个百分点。

各大厂商方面，OPPO 凭借 Find X6 系列和 Find N2&Flip 系列在 600 美元以上高端市场份额进入前三位，而且 Find N2 Flip 表现亮眼，成为上半年折叠屏单品第一；同时在 400-600 美元市场依靠 Reno 系列的出色表现优势明显。

vivo 则凭借 X Fold2 和第一款竖折产品 X Flip 在“618” 年中大促折叠屏手机排行榜上排名占据前两位。

荣耀借助荣耀 90 系列以及 X 系列争取到更多线下市场份额。

苹果在对 iPhone 14 系列进行价格调整以后受消费者欢迎程度明显好转，进一步巩固在高端市场的优势地位。

小米 13 Ultra 在正式发布之前就多次加单，提高备货量，使得小米在 600 美元以上高端市场份额有所提升。

随着新品发布节奏的正常，华为出货量继续恢复，二季度在 TOP 厂商中同比增幅达到了 76.1%，凭借 P60 系列和折叠屏 Mate X3 系列在 600 美元以上高端市场上保持在第二位。

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