本田：会有 Type R 版纯电动汽车

IT之家 7 月 24 日消息，本田公司的技术顾问山本浩在挪威发布新款本田 e:Ny1 电动 SUV 时接受了 Autocar 杂志的采访，他表示本田的著名 Type R 标志将在电动时代继续存在，只要电动车能够提供足够的驾驶乐趣。

山本浩说：“Type R 是一种能够最大化驾驶和操作乐趣的属性。如果电动车能够传递这种乐趣，那么这辆车就可以被称为 Type R。”他还否认了本田其他车型，如本田 CR-V、本田 HR-V 和较小的本田 Jazz，会推出 Type R 性能版的可能性。这意味着目前的思域 Type R 将是最后一款搭载这一标志的内燃机车型，之后将进入电气化时代。

IT之家注意到，不久前本田推出了一款特殊的赛道专用 CR-V，由高性能 800 马力 V6 混合动力发动机提供动力。山本浩称，“我认为 Type R 会一直存在。如果有一天我们进入一个全电动社会，仍然会有 Type R。”

山本浩还称，“内燃机还有一定时间可以存活，因为本田已经明确表示了对 e-fuel（合成燃料）的兴趣。但不一定非要使用内燃机，可以是某种电气化或完全电气化的东西。”

至于本田现有的电动车系列，目前包括本田 E 和 e:Ny1，不会推出性能版。山本确认了 e:Ny1 不会有性能版，也不会有四轮驱动版，这是因为其平台限制，但未来基于 EN 架构的电动车则会推出性能更强劲的版本。山本说，“这个平台不支持四轮驱动，但是这个平台家族 ——EN 架构 —— 是设计成可以容纳不同的驱动单元和驱动配置的，所以也许我们将来会看到有两个或三个电机的版本。”

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