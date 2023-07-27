全球第四大车企 Stellantis CEO：大众汽车和通用汽车在中国市场面临压力

IT之家 7 月 27 日消息，今日凌晨，全球第四大车企 Stellantis 发布了今年上半年的业绩财报。数据显示，Stellantis 上半年营收总计 983.7 亿欧元，同比增长 12%；调整后营收 141 亿欧元，同比增长 11%，利润率为 14.4%；净利润为 109 亿欧元，同比增长 37%。

新能源汽车市场表现方面，该集团今年上半年在全球范围内共售出 16.9 万辆和 31.5 万辆新车，同比增幅分别达到 24% 和 28%。

另据彭博社报道，Stellantis 集团 CEO 唐唯实（Carlos Tavares）在当地时间周三接受了采访。谈及友商状态时，唐唯实指出，“我们的一些西方同行”大众和通用汽车目前在中国市场面临压力。因为当下传统燃油车的业务在不断萎缩，且这两家的电动化业务规模不大，最终利润也不高。

他还表示，随着特斯拉利润逐渐下降，它将进入一个定价严格、成本竞争力强的环境。在这样的环境下，“像我们这样大规模的企业，可能会面临运营问题”。

IT之家此前报道，大众汽车集团 7 月 26 日在官网宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议。合作初期，将共同开发两款针对中国中型车市场的大众品牌电动汽车，并将于 2026 年推出，这一计划有待最终协议的达成。

同时在本月初， Stellantis（斯特兰蒂斯）推出了全新的“STLA Medium”汽车平台，这是专为中型汽车构建的全新平台。唐唯实宣称，目前纯电动紧凑型和中型车的续航里程一般约为 300 英里（约 482 公里），而 Stellantis 明年将开始销售续航达 435 英里（约 700 公里）的中小型电动汽车。

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