小鹏汽车：将与大众汽车联合开发两款 B 级纯电车型，探索供应链等领域合作

IT之家 7 月 26 日消息，小鹏汽车 7 月 26 日宣布，以每股美国存托凭证（ADR）15 美元的价格向大众汽车集团发行 A 类普通股，约占交易结束后小鹏已发行股本的 4.99%，总代价约为 7 亿美元。双方将联合开发两款 B 级纯电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售。这些车型预计将于 2026 年投产。

此外，双方还将在多个领域探索其他潜在的战略合作，包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。有关战略技术合作的讨论仍在进行中，并取决于项目可行性研究的积极结果。

IT之家注意到，大众汽车集团（中国）董事长兼 CEO 贝瑞德在微博发文称，在今天宣布的大众汽车与小鹏汽车，以及奥迪与上汽集团分别达成的战略合作中，大众汽车品牌和奥迪品牌将与各合作伙伴联合开发新电动车型，满足新细分市场的客户需求。大众汽车品牌将面向中型车市场，开发两款全新电动车型；奥迪品牌将面向高端细分市场。新车型将不会取代两个品牌的现有车型。贝瑞德称，在过去的几个月里，他与小鹏汽车董事长何小鹏以及小鹏汽车团队保持交流。

何小鹏微博发文称，期待大和小的携手，将最好的技术，最好的产品，最好的品牌带到全球。

公开资料显示，大众汽车入股后，将成为小鹏汽车第三大股东，持有股份仅次于何小鹏（20.50%）与阿里巴巴集团控股有限公司（11.10%）。

截至IT之家发稿，小鹏汽车股价涨超 28%。

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