AMD 证实存在六核 APU“R3 7440U”，采用 Zen 4 + Zen 4c“混合架构”

IT之家 7 月 27 日消息，近半年以来，经常有传言称 AMD 计划推出一款结合 Zen 4 和 Zen 4c 核心（架构相同，频率较低）的 APU，就像英特尔的 P + E 一样的混合架构。

AMD 今年 5 月份正式发布了 7040U 系列处理器，包括 R3 7440U 等四款型号，涵盖 4 核到 8 核型号。

R7 7840U：8C16T 5.1 GHz + 12CU 2.7GHz

R5 7640U：6C12T 4.9 GHz + 8CU 2.6GHz

R5 7540U：6C12T 4.9 GHz + 4CU 2.5GHz

R3 7440U：4C8T 4.7 GHz + 4CU 2.5GHz

AMD 现向 xda-developers 证实，该公司确实有六核 APU，并且将用于 7440U。虽然 AMD 没有确认底层设计，但其他细节都与爆料完美吻合，与之前公布的八核 R3 7440U 不同，几乎可以肯定就是那款 Phoenix2 处理器。

本月早些时候，up 主 @金猪升级包 放出了最新的 Phoenix2 外观实拍图，这是一颗尚未公布的 APU。据各种泄密者透露，这款 Phoenix 2 芯片将采用两个 Zen 4 核心和四个 Zen 4c 核心，总共六核。

AMD 表示，它不仅仅只一颗从 8 核切换到 6 核的 Phoenix 产品，在 CPU、GPU 乃至于 AI 方面都有调整。



Phoenix Phoenix2 CPU 核数 8 6 GPU 核数 12 4 Ryzen AI 有 无 Die 面积 178mm2 137mm2

最初的传言称 Phoenix 2 将存在于 Ryzen 3 7440U 和 Ryzen 5 7540U 中，而 AMD 表示 Ryzen 5 7540U 并非采用类似设计，至少“目前只是 7440U”。

此外，之前还有消息称“Phoenix 2”将采用 2 个满血 Zen4 核心，以及 4 个用于处理后台任务的低功耗 Zen4C 核心。RDNA 3 GPU 已经从六个 WGP（12 CU）减少到两个（4 CU），TDP 也从“35W+”下降到最大 28W。

IT之家今年 3 月份报道，AMD 当时的官方文件中出现了 Phoenix “混合结构”处理器的信息，而这种处理器对应 Phoenix 2 移动 APU，采用台积电 N4 工艺，15-28W 功耗，用于轻薄本或游戏掌机等产品。

根据 AMD 官方 PPT，AMD Zen 4c 和 Zen 4 的各种指标基本相同，区别在于 Zen 4 核心每核有 4MB L3 缓存，而 Zen 4c 为 2MB。

AMD 数据显示，Zen 4c 具有与 Zen 4 完全相同的 IPC（给定频率下的性能），这是因为它的前端、执行阶段、加载 / 存储组件和内部缓存层次结构完全相同。

相关阅读：

《AMD Phoenix2 处理器实拍图出炉，Zen4C 架构的小型 APU》

《AMD 确认混合架构消费级处理器存在，更多消息稍后公布》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。