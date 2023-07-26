三星确认即将推出 Galaxy S23 FE 手机，消息称其混用不同处理器

IT之家 7 月 26 日消息，三星今天在韩国举行了 Unpacked 活动，发布了新款折叠屏手机、平板电脑和智能手表等多种设备，而且在今年年底之前，该公司还将推出更多新品。其中一款新品就是 Galaxy S23 FE 手机，这是三星针对粉丝群体推出的特别版手机。三星现在透露，这款新手机可能会很快发布。

据 Android Authority 报道，当被问及“Galaxy A54 5G 和 Galaxy S23 之间有一个 FE 尺寸的空缺”时，三星南非移动部门副总裁 Justin Hume 表示，“我们即将发布一款新产品。”他没有提到这款手机的具体名称，但 Sammobile 的消息来源早些时候已经确认，下一款 FE 手机将被命名为 Galaxy S23 FE。

Galaxy S23 FE 的外观和配置也不是什么秘密，最近曝光的渲染图显示，这款手机的外观与 Galaxy S23 和 S23 + 类似，而且也可能与它们共享一些规格。在芯片方面，三星将使用去年的 Exynos 2200 和高通骁龙 8 Gen 1，而不是 Galaxy S23 使用的高通骁龙 8 Gen 2，这一点已经通过手机的基准测试列表得到了证实。

然而，与 Galaxy S22 系列几乎所有市场都使用了高通骁龙 8 Gen 1 芯片不同的是，Galaxy S23 FE 很可能只在美国和中国市场使用高通芯片，他地区将使用 Exynos 2200 芯片。

除了 Galaxy S23 FE 之外，三星还在开发两款 Galaxy Tab S9 系列的 FE 版平板电脑，但目前尚不清楚这些平板电脑何时会正式发布，以及是否会与 Galaxy S23 FE 同时发布，IT之家将保持关注。

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