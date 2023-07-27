微星新款泰坦 GP68 HX 游戏本今晚开卖：13代i9 + RTX 4080，15999 元

IT之家 7 月 27 日消息，微星日前上架的新品游戏本泰坦 GP68 HX 13V 攻 7 月 28 日 0 点开卖，搭载 13代i9 HX 处理器 + RTX 4080 显卡，首发价不超过 15999 元。
IT之家整理微星新款游戏本介绍如下：
泰坦 GP68 HX 13V 攻搭载满血 GeForce RTX 4080 显卡和 13代英特尔酷睿 i9-13950HX 处理器，双烤功率可达 230W。
屏幕方面，这款笔记本搭载 16 英寸 16:10 黄金比例 2.5K + 屏 240Hz DCI-P3 100% 釉月屏，支持独显直连 + 双显三模切换。
其他方面，这款笔记本采用了微星酷寒散热系统 Cooler Boost 5 双风扇 6 热管革新设计，配备 DDR5 16GB 内存和 1TB NVMe PCIe (GEN4x4) SSD 高速固态，同时支持 PCIE 5.0 硬盘；搭载赛睿单键多彩背光键盘 + 半透明 WASD + 独立数字键 + 全尺寸半透明方向键；接口包括雷电 4、全功能 USB-C、HDMI、有线网口等。
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