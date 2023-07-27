宝马中国团队已启动 L3 级自动驾驶本土化研发，可在开车时玩游戏

IT之家 7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。

据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起完整的环境模型。

位于捷克共和国的索科洛夫的宝马集团未来出行开发中心 (Future Mobility Development Center) 于 2023 年夏季正式启用，专注于驾驶辅助系统及自动驾驶技术的研发和测试。

据介绍，宝马集团未来出行开发中心 (Future Mobility Development Center) 占地 600 万平方米，是宝马集团全球最大的测试场地，为测试高度自动化的驾驶辅助系统提供了优良基础设施。该开发中心距离位于慕尼黑的宝马集团 FIZ 研发中心约 280 公里，目前已有 100 多名工程师在此开展研发和测试工作。新的开发中心集成了综合的测试场地，由 6 条赛道组成，总长度 25 公里，南北坡的坡高达到 80 米。除此以外，该开发中心还提供多个测试区域，其中包括一条 6 公里的高速公路，和用于符合 L4 级高级自动驾驶技术和系统测试的乡村道路和城市道路交通模块。自去年起，部分测试跑道已经投入了使用。

宝马集团称，未来出行开发中心为测试符合 L4 级标准的自动代客泊车 (Automated Valet Parking) 技术提供了理想的基础设施。宝马正与合作伙伴法雷奥共同研发自动代客泊车解决方案。自动代客泊车不仅为用户提供了优异的泊车体验，还可以帮助商业综合体探索新型的服务。同时，为了进一步利用车辆停泊的时间，未来还将有可能会出现更多的服务，例如全自动充电或全自动洗车，可为用户带来更多的舒适和安全。

宝马集团称，2022 年研发总投入达 66.24 亿欧元，同比增长 5.2%。这些投资主要用于两个方向：一是新车型以及第六代 BMW eDrive 电力驱动技术的研发；二是数字化领域，特别是人工智能、自动驾驶、人机交互等方面。宝马集团未来出行开发中心 (Future Mobility Development Center) 是宝马推进和深化未来出行领域创新的优秀例证，将全面推动自动驾驶领域生态系统的发展。

今年 7 月，宝马集团新上海研发中心正式启用，伴随宝马在北京、上海、沈阳、南京研发机构的持续拓展和升级，宝马集团已在中国建立德国总部之外最大最完备的研发体系，秉承开放式创新理念，宝马各研发职能齐聚同一屋檐下，实现更高效的合作，宝马在中国实现具备汽车全流程研发职能以及全栈智能网联汽车软件开发能力。

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